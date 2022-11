Kreis Lübbecke setzt Türk Gücü-Spiele ab

Nach den Vorfällen bei den Spielen von Türk Gücü Espelkamp am vergangenen Samstag hat der Fußball-Kreis Lübbecke eine erste Konsequenz gezogen.

Fußball: Erste Konsequenzen nach den Vorfällen am vergangenen Samstag

Die Partie bei Eintracht Tonnenheide (rechts Sven Schmidt) war für Türk Gücü Espelkamp (links Oguz Tekin) in der Kreisliga A die letzte in diesem Jahr.

Die verbleibenden Spiele des Jahres der ersten und zweiten Mannschaft wurden abgesetzt. In der Kreisliga fallen somit die Spiele beim SuS Holzhausen und gegen den TuS Tengern II aus. In der Kreisliga C sind die Türk Gücü-Spiele gegen den FC Oppenwehe II und gegen Eintracht Tonnenheide II betroffen.