Gesperrt: Orkun Tosun (rechts) sah gegen Delbrück seine fünfte Gelbe Karte und fehlt im Spiel in Mesum.

Während Innenverteidiger Ben Klostermann mit einem am Montag diagnostizierten Muskelbündelriss in dieser Saison kein Spiel mehr absolvieren kann, werden Außenverteidiger Orkun Tosun und Allrounder Lennart Madroch am Sonntag aufgrund ihrer fünften Gelben Karten gesperrt fehlen