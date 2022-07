Ex-Armine Christian Sackewitz: „Es wird zu viel Playstation gespielt“

Früherer Torjäger ist mit der Fußballschule von Hannover 96 in Fabbenstedt zu Gast

Ex-Profi Christian Sackewitz gehört zum Trainerteam von Hannover 96. Mit der H96-Fußballschule war er jetzt in Espelkamp zu Besuch.

„Hier sind ein paar gute Jungs dabei!“ Christian Sackewitz muss es wissen. Der 66-jährige Ex-Profi absolvierte unter anderem 150 Spiele (61 Tore) für Arminia Bielefeld, gehörte dort in der Saison 1979/80 zum legendären 100-Tore-Sturm mit Norbert Eilenfeldt und Gerd-Volker Schock und erzielte ein Tor des Monats. Inzwischen ist Sackewitz als Trainer der Fußballschule von Hannover 96 in ganz Deutschland unterwegs, die in dieser Woche zum dritten Mal Station beim VfB Fabbenstedt machte.