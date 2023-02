Nach Eintracht Tonnenheide werden in der Lübbecker Fußball-Kreisliga C nun auch der TuS Stemwede sowie der FC Oppenwehe mit ihren Teams nicht gegen Türk Gücü Espelkamp II antreten. Beide Spiele wurden bereits offiziell abgesagt.

Weitere Spielabsagen in der Lübbecker Kreisliga C

Eintracht Tonnenheide hatte sich aufgrund der Vorfälle im Hinrundenspiel der Kreisliga A (Foto) dazu entschlossen, am vergangenen Donnerstag in der C-Liga nicht bei Türk Gücü II anzutreten.

Im Stemweder Fall handelt es sich allerdings um einen „normalen“ Vorgang. „Uns fehlen die Spieler für Sonntag, das ist eine rein personalbedingte Absage“, begründet TuS-Geschäftsführer Marek Boguschweski den Verzicht auf die drei Punkte, die kampflos an den Gegner gehen.

Die Tonnenheider wollten dagegen in dieser Woche mit ihrem Nichtantreten ein Zeichen setzen, nachdem es in der Vergangenheit regelmäßig zu unschönen Vorfällen in Partien gegen Türk Gücü gekommen ist.

Auch in der C-Liga krachte es in der Hinrunde. Am 19. November 2022 sorgte Türk Gücü II beim TuS Levern II für einen Spielabbruch, nachdem mehrere Akteure in der Pause beim Spielstand von 0:2 den Schiedsrichter beleidigt und eingeschüchtert hatten. Sogar die Polizei rückte in der Folge an.

„ Wir können die Vereine nicht zwingen. Der Verein Türk Gücü ist jetzt gefordert. “ Kreisvorsitzender Karl-Heinz Eikenhorst

„Wir finden das als Kreisvorstand nicht toll, können die Vereine aber auch nicht zwingen, gegen Türk Gücü anzutreten. Zum Teil kann man die Argumente der Spieler ja auch nachvollziehen“, sagt Karl-Heinz Eikenhorst.

Karl-Heinz Eikenhorst ist als Vermittler gefragt. Der Fußballkreis-Vorsitzende kündigte an, dass es in Kürze eine Erklärung von Türk Gücü geben wird. Der Verein sei nun am Zug, um Vertrauen wiederherzustellen. Foto: Alexander Grohmann

Dem Vorsitzenden des Fußballkreises ist genau wie Türk Gücü an einer „De-Eskalation“ gelegen. „Wir haben mit dem Verein Anfang Februar zusammengesessen und über vertrauensbildende Maßnahmen gesprochen. Dazu gibt es in Kürze eine Erklärung“, kündigt Eikenhorst an und sagt: „Der Verein Türk Gücü ist gefordert. Es muss ja auch im Interesse der Fußballer sein, dass sie spielen können.“

Berichterstattung löst hitzige Diskussionen aus

Um Druck vom Kessel zu nehmen, hatte der Fußballkreis nach den Vorfällen am 19. November – am selben Tag war es auch im Spiel von Türk Gücü in der Kreisliga A in Tonnenheide trotz der Verbandsaufsicht zu Tumulten gekommen – die letzten Pflichtspiele des Jahres mit TG-Beteiligung vom Spielplan genommen.

Doch Beruhigung ist nicht eingekehrt. Das Thema kocht nun vor dem Rückrundenstart erneut hoch. Die Berichterstattung dieser Zeitung über das Nichtantreten des TuS Eintracht Tonnenheide und die Stellungnahme des Vereins wurde in der Fußball-Szene in den vergangenen Tagen zum Teil hitzig diskutiert.