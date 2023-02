Corona-Welle: GWD Minden sagt Spiel ab

Das Auswärtsspiel von GWD Minden in der Handball-Bundesliga (HBL) beim HC Erlangen ist wegen zahlreicher Krankheitsfälle in der GWD-Mannschaft abgesagt worden.

Handball-Bundesligist kann am Samstag nicht in Erlangen antreten

Die Sorgen reißen nicht ab: Zahlreiche Corona-Fälle im Kader von GWD Minden bereiten Trainer Frank Carstens Kopfzerbrechen. Die Partie in Erlangen am Samstagabend wurde abgesagt.

Dies teilte der Verein in einer Mitteilung am frühen Samstagmittag mit. GWD-Geschäftsführer Nils Torbrügge bestätigte, dass es sich um Corona-Infektionen handelt. Das Spiel sollte eigentlich am heutigen Samstagabend (18. Februar) um 20.30 Uhr in der Arena Nürnberger Versicherung in Nürnberg angepfiffen werden.