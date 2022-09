Trainer-Duell der Weltmeister

Szene aus dem Jahr 2009: Michael Haaß (links im Göppinger Trikot) und Igor Vori (HSV Hamburg) treffen am Samstag als Trainer aufeinander.

Die Sporthalle Elsenfeld war einst Schauplatz vieler denkwürdiger Handballspiele. Hier feierte der TV Großwallstadt sechs Deutsche Meisterschaften und zwei Europapokalsiege der Landesmeister. Hierhin kehrte der TVG 2015 nach einem Zwangsabstieg in die 3. Liga zurück. Ob es am Samstag auch ein denkwürdiges Spiel gegen den TuS N-Lübbecke werden wird, bleibt abzuwarten. Klar ist: Es treffen zwei Mannschaften mit 4:0-Punkten aufeinander. Zumindest ein kleines Spitzenspiel also.