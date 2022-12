Beide Seiten happy: Dominik Ebner bleibt bis 2025

Ebner, dessen Kontrakt 2023 ausgelaufen wäre, hat für zwei weitere Jahre bis 30. Juni 2025 unterschrieben und wird im Sommer somit in seine fünfte Saison beim TuS gehen.

Der torgefährliche und trickreiche Akteur hat sich nach einjähriger Verletzungspause in dieser Saison mit starken Auftritten zurückgemeldet – und soll auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. „Ich freue mich, dass Dominik sich entschieden hat, beim TuS N-Lübbecke zu bleiben“, sagt der Sportliche Leiter Rolf Hermann. „Gerade in den letzten Spielen haben wir gesehen, dass er nach seiner schweren Verletzung wieder ein Faktor für das Team sein kann und ich hoffe natürlich, dass er auch in Zukunft in wichtigen Phasen dem Spiel seinen Stempel aufdrücken kann“, so Hermann.

„Für mich war es eine leichte Entscheidung, beim TuS zu verlängern. Ich fühle mich hier wohl und habe mich nach der langen Verletzungspause wieder gut integriert, so dass ich der Mannschaft auch in Zukunft helfen kann“, sagt Dominik Ebner über seine Entscheidung, dem Zweitligisten auch über die laufende Saison hinaus erhalten zu bleiben. „Ich bin von der sportlichen Perspektive des TuS überzeugt und bin mir sicher, dass wir über die laufende Saison hinaus eine schlagkräftige Truppe beisammenhaben, die die gesetzten Ziele erreichen wird“, so der Handballer weiter.

Ebner war 2019 vom TBV Lemgo Lippe zum TuS N-Lübbecke gewechselt. Inzwischen kommt der 28-Jährige auf 77 Spiele und 231 Tore für den TuS. Der Linkshänder stieg 2021 mit dem TuS in die Bundesliga auf, zog sich dann aber im Oktober 2021 im Derby bei GWD Minden eine schwere Hüftverletzung zu. Nach einem Jahr Pause gab er am 4. Spieltag gegen den HC Elbflorenz sein Comeback und kam seitdem schnell wieder auf Touren. Einer der wichtigsten Treffer gelang Ebner am 10. Spieltag zum 23:22 gegen den TSV Bayer Dormagen. Nun sollen noch viele weitere Tore im TuS-Trikot folgen.