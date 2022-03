„Die Mannschaft lebt“

Erfolg macht sexy und weckt Erwartungen. Erst recht, wenn er unerwartet und früh eintritt. So wie in der Hinrunde beim TuS N-Lübbecke, der sich als Neuling in der Handball-Bundesliga schnell Respekt verschaffte, Lob von den Gegnern bekam und bis zum 10. März nicht auf einem Abstiegsplatz stand. Das änderte sich nach dem 19:21 im Derby gegen GWD Minden. Eine Pleite mit Folgen. Denn nach acht Niederlagen in Serie kommt wenig überraschend Unruhe im Umfeld auf – nicht so in der Führung, die sich der Situation aber kritisch stellt.

