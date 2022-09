Auf den TuS N-Lübbecke wartet die nächste schwierige Prüfung in der 2. Handball-Bundesliga.

Nach der Niederlage in Großwallstadt empfängt die Mannschaft am Freitag, 23. September, den HC Elbflorenz Dresden (19.30), mit dem die Lübbecker schon in der Vergangenheit immer wieder ihre Probleme hatten. „Ich denke, unangenehm trifft es ganz gut“, charakterisiert Trainer Michael Haaß die Aufgabe gegen die Sachsen, die wie der TuS nach drei Spielen 4:2 Punkte aufweisen.