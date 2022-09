Zweitliga-Duell für den TuS N-Lübbecke im DHB-Pokal: In der 2. Runde geht‘s zum Dessau-Roßlauer HV.

Luka Mrakovcic und der TuS N-Lübbecke spielen in der 2. Runde in Dessau.

Das ergab die Auslosung am Mittwochabend in Düsseldorf nach dem Supercup-Spiel in Düsseldorf.