Abstiegskampf im Blickpunkt

Noch vier Spieltage stehen in der Fußball-Landesliga an, dann ist die Hinrunde zuende und die Winterpause startet.

Bis dahin wollen die heimischen Teams noch möglichst viele Punkte holen. Ein Dreiviertel der Liga kämpft gegen den Abstieg.

SV Heide - TuS Tengern (So., 14.30 Uhr). „So eine ausgeglichene Liga mit so viel Qualität gab es wohl noch nie“, meint SVH-Trainer Björn Schmidt, der mit seiner Mannschaft seit dem zweiten Spieltag auf einem Abstiegsplatz steht. „Wir müssen kühlen Kopf bewahren und uns darauf fokussieren, was im Ist ist“, fordert Schmidt. Dabei sollen seine Spieler selbstsicher und souverän auftreten. Das können die Paderborner auch, da sie wie Tengern in guter Verfassung seien. Von den vergangenen fünf Partien haben beide Mannschaften nur eins verloren. „Bei uns hat sich das allerdings noch nicht in der Tabelle niedergeschlagen, wir sind aber auf einem guten Weg“, sagt Schmidt und berichtet, dass seine Spieler selbstkritisch mit der geringen Intensität beim 2:2 im Kellerduell in Herford umgehen: „Sie wollen es besser machen, auch wenn der TuS ein schwerer Prüfstein sein wird“, weiß der Coach.

SCV Neuenbeken - TuS Dornberg (So., 14.30 Uhr). Die Gastgeber haben in sechs Heimspielen vier Punkte geholt, die Gäste auswärts genauso wenig. Lässt diese Statistik irgendwelche Rückschlüsse auf das Ergebnis dieser Begegnung zu? „Nein“, sagt SCV-Trainer Marco Cirrincione. Bei den Heimniederlagen sei seine Mannschaft nie so schlecht gewesen. „Die Saison ist wie eine Achterbahnfahrt. Wir wollen unsere Zuschauer mit einem Sieg belohnen. Wir Trainer und besonders die Spieler haben es verdient, dass wir nach dem 4:0 bei Fichte einen zweiten Sieg folgen lassen, weil wir alle vernünftig dafür arbeiten“, sagt Cirrincione. Die Trainingsbeteiligung war diese Woche sehr gut, so dass Neuenbeken bestens vorbereitet ins Spiel gehen wird. Dornberg trete als kompaktes Team auf. „Das ist eine körperliche und disziplinierte Mannschaft, mit der wir es aber aufnehmen können, weil wir topfit und 90 Minuten oder länger dagegenhalten können“, erklärt der Coach.

FC Bad Oeynhausen - DJK Mastbruch (So., 15.30 Uhr). „Ab Platz fünf geht es um den Klassenerhalt“, sagt Mastbruchs Trainer Roberto Busacca. Da geht es an jeden Spieltag (fast) um alles und das zehrt an den Kräften. „Seit Beginn der Vorbereitung sind fast fünf Monate vergangen. Die Saison ist also schon sehr lang und viele Spieler kommen an ihre Grenzen“, erklärt Busacca, der dies bei der Trainingsgestaltung berücksichtigt. „Gut ist auch, dass wir einen großen Kader haben“, sagt er. „Wir haben gegen direkte Konkurrenten oft nicht so gut abgeschnitten, dafür gegen Favoriten Bonuspunkte geholt. Gegen Oeynhausen muss gepunktet werden“, fordert der Trainer. Der FCO hat im Oktober den Trainer entlassen und seitdem in drei Spielen sieben Punkte geholt, zuvor waren es in zehn Partien nur acht gewesen.