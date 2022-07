Fußball-Oberligist Delbrücker SC ist in die Saisonvorbereitung eingestiegen

Der Delbrücker SC ist am Dienstag in die Vorbereitung zur kommenden Fußball-Oberligasaison gestartet. Nicht nur wegen der acht Neuzugänge ist klar: Die Uhren stehen beim Aufsteiger wieder auf Null.

Neue Gesichter beim Oberliga-Aufsteiger Delbrücker SC: Trainer Detlev Dammeier (rechts) und Co-Trainer Jürgen Fortmeier (links) konnten mit Güven Kaplan (hinten, Zweiter von links), Elms Jeroen Bornemann, Jannik Tödtmann sowie Maxim Jung, Jonny Mika und Steffen Müller sechs der acht Neuzugänge zum Trainingsstart begrüßen. Maximilian Helf und Patrice Yoann Heisinger stoßen am Wochenende dazu.

„Wir haben einen großen Erfolg gefeiert und viele der beteiligten Spieler sind jetzt noch im Kader. Nur, der Blick nach hinten bringt uns in der neuen Saison keine Punkte. Am Ende entscheidet die Leistung darüber, ob jemand spielt oder nicht“, hat DSC-Trainer Detlev Dammeier nicht vor, Aufstiegsboni an seinen bisherigen Stammkader zu verteilen.