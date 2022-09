Die Erfahrenen müssen funktionieren

Handball-Verbandsliga: HSG Altenbeken/Buke peilt unter Neu-Trainer Udo Schröder den Klassenverbleib an

Altenbeken

Neuer Coach, neue Staffel, neue Ziele: Handball-Verbandsligist HSG Altenbeken/Buke, in der Vorsaison noch starker Tabellendritter, backt diesmal kleinere Brötchen. Mit einem runderneuerten (und recht dünnen) Kader strebt Trainer-Rückkehrer Udo Schröder den Klassenverbleib in der Zehnerstaffel an.

Von Jörg Manthey