13. Connext-Cup der HSG Altenbeken/Buke: 4750 Euro für den guten Zweck

Im Rahmen der beliebten Tombola, die einmal mehr großen Zulauf erfuhr, und dank weiterer Geldspenden konnte die HSG 4750 Euro an die Deutsche Krebshilfe überweisen. Die Gesamtspendensumme aller bisherigen Austragungen des Sportfestes beläuft sich damit auf fantastische 58.750 Euro.

Bei den HSG-Sportfest traten insgesamt sieben Teams im Hobbyturnier an. Die Mannschaften waren bunt gemischt. Jung und „alt“, Anfänger und erfahrene Spieler sowie ein neues Team aus Lemgo nahmen neben altbekannten Mannschaften teil. Knapp war‘s. Die „Don Promillos“ zogen wohl souverän als Tabellenerster in die Finalrunde ein, doch im Mittelfeld und am Tabellenende entschied die Tordifferenz über die Zuteilung der gegnerischen Mannschaft und den Einzug in die Runde der Besten. Das Finale bestritten die „Don Promillos“ und „Die Geschmacksverstärker“, die letztlich auch gewannen.

Im Anschluss an das Hobbyturnier folgte die Siegerehrung, bei der die Mannschaften auf den Plätzen eins bis drei ihre Preise erhielten. Den Siegerpokal nahmen stellvertretend fürs ganze Team die Jüngsten der „Geschmacksverstärker“ entgegen und freuten sich sichtlich über den Erfolg. Es blieb noch die Auslosung der Tombolapreise. Wieder einmal standen tolle Preise bereit, darunter ein Sofa, ein Porsche-Wochenende, VIP-Tickets für den TBV Lemgo, Trikots, Gutscheine und viele weitere Sachpreise.