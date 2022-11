HSG Altenbeken/Buke kassiert fünfte Niederlage im fünften Spiel

Der Coach war dementsprechend bedient und fand klare Worte: „Es zeigt sich doch sehr deutlich, dass wir sowohl im Angriff als auch in der Abwehr große Schwächen haben. Mit zwölf Toren pro Halbzeit kannst du kein Spiel gewinnen. Zudem ist der Eindruck der Zuschauer, dass die Mannschaft den Abstiegskampf nicht mit letzter Konsequenz annimmt. Das macht sich vor allen Dingen in der Abwehr bemerkbar.“

Darüber hinaus bleibt das Verletzungspech der HSG treu. Rechtsaußen Daniel Wiemann fehlt aufgrund einer Schulterverletzung schon seit Wochen und eine Rückkehr ist noch nicht in Sicht. Fynn Schröder ist gerade von einer Sprunggelenksverletzung genesen, war vom Wurfpech begleitet und wurde durch Marvin Block ersetzt. Der allerdings zog sich einen knöchernden Abriss am Sprunggelenk zu und wird länger ausfallen. „Wir werden jetzt schauen, welche Potenzial-Kandidaten es in der zweiten Mannschaft gibt, die wir hochziehen können. Mit nur zwei Auswechselspielern brauchen wir nirgendwo hinzufahren“, sagte Schröder.

Gegen Altenbögge/Bönen, das den zweiten Sieg in Folge einfuhr, lag Altenbeken/Buke mit 1:0 in Führung, lief aber danach ständig einem Rückstand hinterher. Beim Stand von 7:9 in der 16. Minute war die HSG noch dran und auch in der Pause hatte Schröder die Hoffnung noch nicht verloren. „Doch dann“, so musste er frustriert feststellen, „haben wir immer mehr den Faden verloren.“

Altenbeken/Buke: Krouß, Bilanzola – Hennemann (7), Schubert (7), Backhaus (3), Walter (3), Hoppe (3), Schröder (2), Bohnenkamp, Block, Stumpenhagen