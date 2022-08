Am Ende fehlt die Konstanz

Am ersten Spieltag der Badminton-Regionalliga hat Phönix Hövelhof mit einem 4:4 den erhofften Auswärtspunkt mitnehmen können. Aufsteiger SC Ostenland (3:5) stand am Ende mit leeren Händen da. In beiden Lagern herrschte aufgrund der gezeigten Leistungen dennoch Zuversicht.

BC Hohenlimburg 2 - BC Phönix Hövelhof 4:4. Das Fehlen von Niklas Kampmeier machte den Hövelhofer Plan, zumindest einen Punkt aus Hohenlimburg zu entführen, nicht leichter. Doch auch die Heimmannschaft trat ersatzgeschwächt an. Ricarda Rieke und Hannah Schiwon starteten im Damendoppel und siegten souverän mit 21:9 und 21:11. Parallel dazu sicherten sich Marvin Barther und Sven Falkenrich den zweiten Punkt im ersten Herrendoppel.

Sriteja Kummita und Björn Six fanden im zweiten Herrendoppel nach Startschwierigkeiten zunehmend besser ins Spiel, mussten sich jedoch nach zwei Sätzen geschlagen geben. Kummita holte nach einem starken Spiel und letztendlich souveränen Sieg im Einzel den dritten Punkt für Hövelhof. Björn Six verlor das zweite Einzel und verpasste es, die Phönix-Führung auszubauen. In einem spannenden dritten Einzel hatte Marvin Barther nach 21:23, 21:16 und 25:23 das Nachsehen. Hannah Schiwon sorgte mit ihrem klaren Sieg im Damen-Einzel (21:5, 21:3) für die zwischenzeitliche 4:3-Führung. Im abschließenden Mixed stellte Hohenlimburg das Duo Falkenrich/Rieke zunächst vor große Probleme, mit 21:23 fiel die Niederlage dennoch knapp aus. Der erkämpfte Punkt gibt Grund zur Zuversicht, dass die neuformierte Mannschaft in den kommenden Wochen weiter zusammenfindet.

SC BW Ostenland - 1. BV Mülheim 2 3:5. „Wir hätten natürlich gerne einen Punkt mitgenommen. Gerade, weil mit Friedrichsdorf und Hövelhof die Konkurrenz gepunktet hat, was so nicht unbedingt zu erwarten war“, meinte Sportwart Tim Fischbach zum Saisonstart. Ostenlands ersatzgeschwächtes Team hielt gegen die Gäste lange gut mit. Im ersten Herrendoppel behielt zunächst Mülheim die Oberhand, im zweiten Herrendoppel glichen Tim Hindera und Dominic Lassig aus. Das Duo Schra/Sudhölter unterlag im Damen-Doppel mit 15:21 und 19:21. In der Folge holten Mike Augustine Gnanagunaratnam und Dominic Lassig im Herren-Einzel jeweils einen Punkt. Mit Blick auf das verlorene Mixed von Jan Santüns und Sanne Schra hielt Fischbach fest: „Gegen Ende hat uns dann die Konstanz gefehlt, aber auf dieser Leistung können wir aufbauen“. Vor allem die Ausfälle von Kapitän Hendrik Wiedemeyer (Achillessehnenriss) und Karina Wiedemeyer (Schwangerschaft) wiegen aktuell schwer. „Hendrik wird uns wohl erst wieder in sechs bis acht Wochen zur Verfügung stehen“, prognostiziert Fischbach. So lange werden weiterhin Akteure aus der zweiten Mannschaft den Kader auffüllen.