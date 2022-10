Auch in der Liga in den Pokalmodus schalten

Paderborn

Die U21 des SC Paderborn 07 ist in der Fußball-Oberliga mittlerweile in die Top 5 der Tabelle vorgestoßen. Beim Delbrücker SC geht der Blick nach vier Niederlagen in Folge nach unten. Das Auswärtsspiel der Paderborner am heutigen Samstag (14.30 Uhr) beim TuS Erndtebrück ist auf dem Papier leichter als Delbrücks Gastspiel am Sonntag (15 Uhr) beim Tabellenführer TuS Bövinghausen.

Von Mark Heinemann