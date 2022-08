Jennebach sieht spielerische Fortschritte

Nach der auf Platz zwölf abgeschlossenen, schwachen Vorsaison sollen beim BV Bad Lippspringe in Zukunft wieder bessere Zeiten anbrechen. Trainer Ingo Jennebach peilt mit seiner Mannschaft in der neuen Saison einen einstelligen Tabellenplatz an.

Aus Sicht von Jennebach ist der Kader in dieser Spielzeit deutlich besser besetzt als im Vorjahr. „Wir haben viele junge Leute mit Potenzial dazubekommen. Die Neuzugänge bringen uns besonders spielerisch enorm weiter. In der Vorbereitung waren einige vielversprechende Ansätze zu sehen“, sagt Jennebach, dessen Team in der vergangenen Saison ein Torjäger fehlte. Diese Rolle könnte eventuell der Novize Paboy Fanneh vom FC Peckelsheim-Eissen-Löwen übernehmen. Der 27-Jährige erzielte in den vergangenen zwölf Monaten 14 Tore in der Bezirksliga 3.