Julia Thöne ist die beste Dressurreiterin

Ein Mal in Aachen reiten, dieser Traum eint viele Reiter. Für Julia Thöne, Charlotte Tollhopf und Berit-Marie Rohrbach ging nicht nur das jüngst in Erfüllung. Die drei Studentinnen der Universität Paderborn vertraten die Farben ihrer Uni so erfolgreich bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften (DHM), dass sie mit einem Titel und einer Bronzemedaille im Gepäck nach Hause kamen.

Besonders für Julia Thöne wird das Wochenende wohl unvergesslich bleiben. Die Lehramtsstudentin, die bereits mit ihrem Wallach Quinhagen erfolgreich auf regionalen Turnieren bis zur Klasse M unterwegs ist und in diesem Jahr auch ihre erste S-Dressur bestritten hat, hatte in der Dressur einfach einen Lauf.

Gestartet wird im Studentenreiten mit einer Mannschafts-A-Dressur des gesamten Teams. In der Folge können die Reiter jeweils eine Runde weiterkommen, indem sie die beste Leistung mit dem ihnen zur Verfügung gestellten Pferd im Vergleich zu den weiteren Reitern mit diesem Pferd erreichen. Die Besonderheit bei den Studententurnieren ist nämlich, dass die Reiter nicht mit ihren eigenen und somit bekannten Pferden an den Start gehen, sondern ihren vierbeinigen Partner nur drei Minuten vor der Prüfung kennenlernen dürfen und dann direkt starten müssen. Hier ist größte Flexibilität und Einfühlungsvermögen gefragt. Dieses bewies Thöne in besonderem Maße.

Die Reiterin aus Bad Lippspringe steuerte die ihr zugelosten Pferde sicher durch die Prüfungen der Klasse L und M und stand am Ende für das Finale, das auf S-Niveau geritten wird, fest. Hier treten nur noch die besten beiden Reiter aus allen Runden gegeneinander an. Thöne setzte sich hier auf höchstem Level durch und erreichte den Titel der Deutschen Hochschulmeisterin in der Dressur. „Natürlich denkt man vor so einem Turnier, wer die Favoriten sein können, aber eigentlich sind wir ohne Erwartungen nach Aachen gefahren. Dieser Titelgewinn kam für mich völlig überraschend und hat mich einfach riesig gefreut“, erzählt die sympathische Amazone.

Ihre Teamkolleginnen Charlotte Tollhopf und Berit-Marie Rohrbach, ebenfalls Studentinnen an der Universität Paderborn, schlugen sich ebenfalls erfolgreich und zeigten nicht nur im Dressursattel gute Leistungen, sondern lieferten auch im Springen starke Ritte ab, da für die Mannschaftswertung immer Dressur und Springen von allen Mannschaftsreitern absolviert werden muss.

Charlotte Tollhopf zeigte sich dabei besonders vielseitig. In der Dressur erreichte sie in der Gesamtplatzierung Rang sieben und im Springen Rang acht, was ihr insgesamt den fünften Platz in der Kombinierten Wertung bescherte. Teamkollegin Berit-Marie Rohrbach zeigte ebenfalls starke Leistungen im Dressurviereck und im Springparcours. Insgesamt bedeutete das für sie Rang 15 in der Kombi-Wertung.

Damit erreichte die Mannschaft das Finale der besten drei Teams und durfte um den Meistertitel mitreiten. Das Finale (mit L-Springen und L-Dressur) beendete das Paderborner Trio auf dem Bronzerang und lieferte in der Endabrechnung neben Thönes Einzeltitel auch ein extrem starkes Mannschaftsergebnis ab. „Die schönste Überraschung hat dann im heimischen Stall in Bad Lippspringe auf uns gewartet“, erzählt Julia Thöne glücklich. „Hier haben viele Vereinsmitglieder und Freunde auf uns gewartet und mit uns gefeiert. Das war ein toller Abschluss eines unglaublichen Wochenendes.“