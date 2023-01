Das Ende der Leidenszeit

Mit der Teilnahme beim TPM-Cup in Alsdorf bei Aachen, einem Preisgeld-Ranglistenturnier (Kategorie A-7) wagte Günther, der mittlerweile auf der Herren-Rangliste des Deutschen Tennisbundes (DTB) von Platz DTB-70 auf Platz DTB-681 und aus der ATP-Weltrangliste gerutscht ist, knapp ein Jahr nach seinem ersten Versuch den zweiten Neuanfang. Und das erfolgreich.

Doch der Gewinn von vier Matches an zwei Tagen inklusive des Finales war für Günther nicht das Wichtigste dabei. „Ich habe zwar Muskelkater, aber das Knie fühlt sich vollkommen in Ordnung an“, berichtet er.

Zwei Operationen am linken Knie

Dagegen waren nach seiner ersten Rückkehr in den Turnier-Zirkus im Anschluss an Eingriff Nummer eins an seiner linken Patella-Sehne mit anschließender Rehabilitation und Wiederaufbautraining die Beschwerden zurückgekehrt und hatten ihn im Februar 2022 bei seinem zweiten Turnierstart in Anschluss an eine zuvor bereits knapp einjährige Zwangspause abrupt ausgebremst. „Es war wie ein extremer Stich im linken Knie auf dem Platz während des Zweitrundenmatches“, erzählt Günther, „die Beschwerden waren schlimmer als vor der ersten OP. Wir haben es zunächst einige Wochen erfolglos mit Spritzen und Massagen versucht, sodass ein zweiter Eingriff unausweichlich wurde.“

In der Folgezeit nach der „sehr gut“ verlaufenen OP habe er – anders als zuvor – das Knie mittels einer Schiene wochenlang komplett ruhiggestellt und erst langsam begonnen, das Knie wieder zu belasten. Für ihn „die richtige Entscheidung“, wie die im Vergleich zur ersten Reha deutlicheren Fortschritte belegten.

Ein gutes Gefühl

Seit der Rückkehr auf den Platz hat Günther zwei Hallen-Mannschaftsspiele mit seinem aktuellen Verein Kölner THC Stadion RW und ein Turnier im Dezember in Saarbrücken bestritten. Nun der Turniersieg in Alsdorf. „Nach fast zwei Jahren ohne Turniere ist es mental ein gutes Gefühl, wieder Tennis zu spielen und Matches gewinnen zu können“, sagt er mit großer Zuversicht. Im Januar wird er in Göttingen noch ein weiteres DTB-Ranglistenturnier spielen, ehe er im Februar auf die ITF-Tour der internationalen Future-Turniere zurückkehren will. Wie der Zufall will, wird es, wie bei seinem Wiedereinstieg von vor einem Jahr, wiederum ein Turnier in Oberhaching (Beginn: 11. Februar) sein. Günther wertet das nicht als schlechtes Omen, sondern als das Schließen des Kreises seiner Leidenszeit.