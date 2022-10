Rettungsschwimmen: Bad Wünnenberg holt Bronze

Etwa 1000 Rettungssportler ermittelten in fünf Altersklassen ihre Titelträger. Bei den Mehrkampf-Meisterschaften gilt es, verschiedene Rettungsdisziplinen bestmöglich zu beherrschen, um eine maximale Punktzahl für die Mehrkampfwertung zu sammeln.

Als jüngste Teilnehmerin der Ortsgruppe ging Annika Magiera in der Altersklasse 15/16 an den Start. Sie erreichte den 21. Rang. In der Juniorenklasse 17/18 männlich konnten sich Mika Thorwesten und Julian Gebbe qualifizieren. Sie belegten mit neuen Bestzeiten Platz 14 und 16. Die ältesten Athleten traten in der offenen Altersklasse an, so auch Johanna Schulte. Noch zwei Wochen vor dem Wettkampf nahm die junge Athletin an einem universitären Auslandsaufenthalt teil. Dennoch zeigte die Studentin eine solide Leistung und platzierte sich auf Position 14. Wie hoch die Leistungen der Sportler anzurechnen sind, zeigt das Qualifikationssystem der DLRG. So müssen sich die Athleten in mehreren Wettkämpfen auf Bezirks- und Landesebene für die Mehrkampf-Meisterschaften empfehlen. Nur die besten Athleten, die ohne Fehlleistungen die Qualifikationswettkämpfe durchlaufen, dürfen an der Deutschen Mehrkampf-Meisterschaft teilnehmen.

Gleich fünf Vertretungen repräsentierten die Kurstadt bei den Teamwettkämpfen. Das Nachwuchsteam der Altersklasse 12 männlich mit Marietta Langer, Lara Schulte, Ida Mehring, Paul Werneke und Justus Knippschild schwamm auf den zwölften Platz. Ebenfalls als Zwölfter schnitt die Altersklasse 13/14 männlich ab. Das Team wurde durch Franziska Langer, Luisa Weber, Finian Fuhr und Silas Hegers komplettiert.

Gleich zwei Mannschaften bestritten die Wettkämpfe in der Altersklasse 17/18. Im Team der Herren durften Haakon Müller, Julian Gebbe, Marius Hegers, Jonas Bodenburg und Mika Thorwesten ins Wasser springen. Sie boten sich einen spannenden Wettkampf mit den Teams unter anderem aus Magdeburg, Neustadt an der Weinstraße und Halle-Saalkreis. Alle waren auf den Punkt topfit, sodass die Entscheidung um die Podiumsplatzierung erst in der finalen Disziplin fiel, der Hindernisstaffel. Hier setzten sich die Aatal-Retter mit drei Sekunden zum Viertplatzierten ab und sicherten sich so die Bronzemedaille.

Die Damen der Altersklasse 17/18 um Theresa Weber, Emily Klute, Tina Blume, Charlotte Langer und Annika Magiera belegten den elften Rang. Ebenfalls haarscharf gingen die Rennen der Altersklasse offen männlich mit Simon Laufkötter, Luca Nik Armbruster, Henrik Reiss, Luca Müller und Mats Kellner aus. Auch hier sollte die Podiumsplatzierung erst im letzten Rennen entschieden werden. Leider gelang den Herren nicht der Sprung aufs Podest. Am Ende stand ein immer noch guter vierter DM-Platz. Eng ging es zu: Den Bad Wünnenbergern fehlten schlussendlich nicht einmal 25 Punkte zu Platz drei.

Neben den Einzel- und Staffelmehrkampftiteln vergibt die DLRG auch Pokale für die besten Vereine. Von insgesamt 83 Teams belegten die Retter aus Bad Wünnenberg Platz 16. Damit etablierte sich der Verein national in den Top 20 und schnitt auch als drittstärkstes Team im Landesverband Westfalen ab.