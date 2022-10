Schwelgen in Erinnerungen

Geballte Motorradsport-Nostalgie im Parkhotel Hegers in Bad Wünnenberg: Anlass des maßgeblich vom Bürener „Schrauber“ Jens Ofer (www.nichtnurXT.de) mitorganisierten Treffens war das 40. Jubiläum von Eddy Haus drittem Enduro-Europameistertitel.

Früherer Enduro-Europameister Eddy Hau feiert in Bad Wünnenberg das 40. Jubiläum seines dritten EM-Titels

Um dem Fest einen würdigen Rahmen zu verleihen, trommelte Hau sein damaliges Team Mitsui Yamaha Deutschland zusammen; den Teamchef, den damaligen Mitsui Yamaha-Geschäftsführer Manfred Weihe aus Löhne, Mechaniker (Reinhard Kramer, Hartmut Geise, Wolfgang Herrmann, Roland Hein) Helfer und andere Weggefährten aus dem Enduro- und Moto-Cross-Sport wie Vize-Weltmeister Josef Brockhausen oder Manfred Straubel. Da etliche der Ruheständler aus dem ostwestfälischen Raum stammen, wurde das Jubiläum nach Bad Wünnenberg verlegt. Das Wiedersehen sollte für die 20 Zeitzeugen ein außergewöhnliches, ein emotionales Wochenende werden.

Hau, Ofers Freund und Teamkollege seit Jahren, ist einer der erfolgreichsten deutschen Motorrad-Geländesportler. Zwischen 1979 und 1983 erkämpfte er vier EM-Titel. Inzwischen ist der Franke 70 Jahre alt und lebt heute in Sauerlach bei München. Bekannt wurde er als Paris-Dakar-Fahrer (1986 auf Platz sieben), Motorradrennfahrer oder Enduro-Profi. Noch heute fährt Hau in der Hubraum-offenen Viertakter-Klasse zusammen mit Jens Ofer im In- und Ausland Classic-Enduros.

„Ich finde es besonders schön, dass die Mechaniker dabei sind“, meinte Ofer (54). „Den vier nun ja auch schon älteren Jungs bedeutet das offensichtlich immer noch sehr viel. Wir Schrauber sind vielleicht mal im Fahrerlager für die Zuschauer sichtbar, verrichten unsere Arbeit aber sonst ja hinter den Kulissen.“ Als Junge habe Ofer die Mechaniker im Fahrerlager stets bewundert und ihnen genau auf die Finger geschaut. „Es war damit auch sofort klar, welchen Beruf ich mal ergreifen werde“, schmunzelte er.

Europas Krone setzte sich Eddy Hau 1982 mit einem Kult-Motorrad auf, auf dessen Replika er heute immer noch Rennen fährt: einer von Jens Ofer aus Originalteilen nachgebauten Yamaha XT 550. Der investierte dafür 350 Arbeitsstunden und verbaute für den Einzylinder-4-Takter fast ausschließlich Teile aus dem Jahr 1982. Von der Yamaha XT 550 waren als Rennmaschine bloß vier Stück gebaut worden.

Dass Hau im Jahr 1982 auf seiner Tweesmann-XT 550 mit einem preußisch-bajuwarischen Team im Rücken auf Anhieb erst die Deutsche Meisterschaft und wenige Wochen später auch die Europameisterschaft gegen die starke österreichische Konkurrenz von KTM gewann, war besonders. Niemand hatte ihm eine Chance für die Saison eingeräumt, schon gar keine Titelchance. Der Erfolg sei nur möglich gewesen, weil sein kleines Team akribisch und gut zusammengearbeitet habe.

Für das Jubiläum wurde das Parkhotel Hegers mit Hingucker-Details liebevoll dekoriert, mit Original-Yamaha-Exponaten, alten Helmen und Trikots, Eddy Haus Pokalen und anderen Erinnerungsstücken. Natürlich konnte auch Ofers Tweesmann-XT-Nachbau bestaunt werden.

Einladung und Speisekarte (inklusive „Tankzone“, „Leerlaufdüse“ oder „Beschleunigungsprüfung“) waren Rennplakaten der 80er Jahre nachempfunden. Da die Gäste aus Bayern und Preußen kamen und die ärgsten Rivalen damals Italiener waren, hielt die „Fahrtleitung“ um Küchenchef Heinz Hegers drei entsprechende Gerichte auf der Karte parat: Rehschnitzel, Wiener Kalbsschnitzel, Rinderbäckchen Lombardia.

Es war ein Wochenende fürs Herz, für die Seele. Die gerührten Senioren schwelgten in Erinnerungen, die etwa eine Dia-Schau mit Fahrerlager-Bildern von 1982 hervorrief. Fotoalben wurden gewälzt, Anekdoten machten die Runde. Zum Beispiel die, als Eddy Haus Maschine bei einem EM-Lauf in Spanien nicht durch die Technische Abnahme kam; zu laut. Auch ein veränderter Auspuff ergab keine Besserung. Die Rettung: Auf geheimem Wege lieh sich einer seiner Mechaniker einen Schalldämpfer vom „Erzfeind“ KTM.

Eine Überraschung für die Gäste war ein Besuch im Quax-Hangar am Airport Paderborn, samt exklusiver Führung durch die Sammlung historischer Flugzeuge sowie ein Besuch der Restaurationswerkstatt. „Es war ein unvergessliches Wochenende. Alle Leute waren begeistert“, sagte Jens Ofer. Manfred Weihe sagte beim Sonntagsfrühstück, es komme ihm vor, als habe er „die Europameisterschaft gestern erst gewonnen.“ Als Andenken für alle gab‘s zum Abschied „Eddys Enduro-Wasser“ mit, einen Schnaps.