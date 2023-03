Stadtsportverband Büren ehrt seine Besten

Nach der Corona-Pause hat der Stadtsportverband Büren in der Schützenhalle auf der Harth wieder seine traditionelle Sportlerehrung vornehmen können. Der Ehrungsreigen dokumentierte, dass die Sportlerinnen und Sportler aus der Stadt Büren vor allem im Reiten, Schießen und Tischtennis, aber auch im Motorsport eine Wucht sind.

Es wurden elf Gold-, 18 Silber- und acht Bronzemedaillen verteilt. Zudem wurden die Fußballer von Blau-Weiß Brenken für ihren Aufstieg in die Bezirksliga mit Bronze gewürdigt. Ohne das Ehrenamt geht nichts im Sport. Bärbel Blasek (SV Büren) und Werner Gruß (Rot-Weiß Harth) wurden für ihr Lebenswerk ausgezeichnet und erhielten in Anerkennung ihres langjährigen Engagements und vielfältigen sportlichen Verdienste die Ehrenurkunde und die Leistungsnadel in Gold.

Als Moderator der Veranstaltung begrüßte Oliver Gruß, der 1. Vorsitzende des HSV Rot-Weiß Harth, als Ehrengäste den Bürener Ortsvorsteher Wigbert Löper, den 1. Vorsitzenden des Kreissportbundes Diethelm Krause, den Harther Ortsvorsteher Matthias Schael und den 1. Vorsitzenden des Stadtsportverbandes Franz Berg.

KSB-Chef Diethelm Krause gratulierte allen Anwesenden zu den erzielten Leistungen. Als Vizepräsident des Landessportbundes nutzte er die Gelegenheit, um auf eine neue Förderungsoffensive zu verweisen. So wird Bewegung für Kinder, die Übungsleiterausbildung und mehr gefördert. Er bat die Vereine, mögliche Förderungen zu recherchieren und auch gezielt in Anspruch zu nehmen.

Kreative Einlagen der Harther Kindergruppen lockerten den Ehrungsmarathon auf. Foto: Herbert Simon

Den Anfang bildete die Ehrung der Familiensportabzeichen. Unterbrochen von Auftritten der Harther Kindergruppen und Musik-Einlagen der Almetal-Buam folgten die Ehrungen, die Vergabe der Bronze-, Silber- und Goldmedaillen. Zwei besondere Ehrungen wurden vom 1. Vorsitzenden des Stadtsportverbandes Büren Franz Berg vorgenommen.

Bärbel Blasek (Jahrgang 1943), trat 1981 in den SV 21 Büren ein. Mehr als 40 Jahre war sie engagiert in dem von ihr geleiteten Frauen-Freizeit-Bereich des SV 21 Büren tätig, den sie nach und nach zur Blüte brachte. Umfangreiche Angebote waren vertreten. Seit Gründung des Stadtsportverbandes im Jahr 1975 war sie in ihm über Jahrzehnte tätig. Jahrelang leitete Bärbel Blasek den 1977 ins Leben gerufenen Lauftreff des Stadtsportverbandes. Die Sportabzeichenabnahme war ihr Steckenpferd, als Sportabzeichen-Obfrau brachte sie sich erfolgreich ein. 50 plus-Aktionstage und zahlreiche Übungsleiterfortbildungen wurden von ihr organisiert und als Kursleiterin durchgeführt. Der Sport für Ältere stand auch schon frühzeitig auf ihrer Agenda.

Werner Gruß (Jahrgang 1946), hat ebenfalls eine breite Palette sportlicher Aktivitäten aufzuweisen. So gehörte er im Jahr 1965 den Mitbegründern des HSV Rot Weiß Harth an. Stark auf Fußball ausgerichtet, war er Spieler der Schüler, Jugend- und Senioren, danach Jugendobmann, Trainer in Jugend- und Seniorenmannschaften, auch das war nicht genug. Er wurde Staffelleiter und Trainer der Kreisauswahlmannschaft. Legendäre Jugend-Ausflugsfahrten und die Betreuung von Menschen mit Behinderung sind anzuführen. Auch Sportabzeichenprüfer war er mit Leidenschaft. Weiter brachte er sein Multitalent als Karnevalspräsident, CDU Ortsunionsvorsitzender, Vorstandsmitglied im Angelverein und Hüttenbauer für die ortsansässigen Vereine ein.

Die Geehrten

Gold

Finja Kappmeier (Fußball, Einberufung Nationalmann- schaft), Leonhard Blauschek (Motorsport, dritter Platz Deutsche Jugend-Super Moto-Meisterschaft), Constantin Blauschek (Motorsport, fünfter Platz Deutsche Jugend-Super Moto-Meisterschaft), Jan Hüser (Schießsport, Landesmeister Police Pistol 1), Manfred Stimpel (Schießsport, zweiter Platz Landesmeisterschaft Police Pistol III), Thomas Wiehe (Schießsport, Landesmeister Service Pistol), Elmar Helzel (Schießsport (zweiter Platz Landesmeisterschaft Police Pistol 1 Optical Sight), Reinhard Schulte (Schießsport, zweiter Platz Landesmeisterschaft Police Pistol 1), Jonas Stimpel (Schießsport, zweiter Platz Landesmeisterschaft Police Pistol 1 Optical Sight), Harald Westrup (Schießsport, zweiter Platz Landesmeisterschaft), Milena Specka (Tischtennis, Siegerin Verbandsfinale Mini)

Die Goldmedaillen, vorne von links: Leonhard Blauschek, Constantin Blauschek, Milena Specka, und Monika Kappmeier. Hinten von links die Schützen Jan Hüser, Reinhard Schulte, Elmar Helzel, Thomas Wiehe, Manfred Stimpel und Harald Westrup. Foto: Herbert Simon

Silber

Stephanie Lutter, Kim-Eva Becker, Eva Schulte (alle Reiten, SOW-Meister Mannschaft), Sophia Antonia Lipsmeier (Reiten, erster Platz OWL-Führzügel-Trophy), Luca Loer, Meinolf Lemke, Denis Evert, Kevin Evert und Trainer Jan Litschke (alle Tischtennis, Meister Jungen Bezirksliga), Jannik Kappmeier, Lennet Schuchardt, Ivan Fuhr und Trainerin Lea Litscfhke (alle Tischtennis, Bezirksmannschaftsmeister), Linus Bartsch (Tischtennis, zweiter Platz Bezirksmannschaftsmeisterschaft), Melinda Maiwald (Tischtennis, zweiter Platz Westdeutsche Meisterschaft), Alisha Kappmeier (Tischtennis, dritter Platz Bezirksmeisterschaft), Theresa Wiegelmann (Tischtennis, erster Platz Bambini-Cup Verband), Anna Tabunshtik (Tischtennis, fünfter Platz Doppel Westdeutsche Meisterschaft)

Die Silbermedaillen, vorne von links: Sophia Antonia Lipsmeyer, Jannik Kappmeier, Alisha Kappmeier, Theresia Wiegelmann, Anna Tabunshtik. Hinten von links: Kim Eva Becker, Stephanie Lutter, Lea Litschke, Lennet Schuchardt, Linus Bartsch. Hinten am Sprecherpult: Oliver Gruß. Foto: Herbert Simon

Bronze

Amelie Klüsekamp (Reiten, Kreismeisterin Kombiwertung), Florentine Kroos (Reiten, Kreismeisterin Dressur), Finja Schulz (Tischtennis, Meister Kreisliga Mädchen), Yubo Wang (Tischtennis, Meister Kreisliga Jungen), Lina Hamm (Tischtennis, dritter Platz Bezirksentscheid), Katharina Schnapp (Tischtennis, zweiter Platz Bezirksentscheid), Delia Kercher (Tischtennis, dritter Platz Bambini-Cup Verband), Amalie Eschweiler (Tischtennis, fünfter Platz Bambini-Cup Verband), Blau-Weiß Brenken (Fußball, 1. Mannschaft Meister Kreisliga A)