BV Bad Lippspringe gewinnt durch vier Jokertore mit 4:2 gegen den USC Altenautal

In der Fußball-Bezirksliga hat am 18. Spieltag nur ein Rumpfprogramm stattgefunden. Während der Delbrücker SC II mit einem 2:1-Sieg gegen SC Borchen in der Tabelle auf Platz drei vorgerückt ist, holten der BV Bad Lippspringe (4:2 gegen den USC Altenautal) und der TSV Wewer (5:0 gegen den SuS Cappel) wichtige Heimsiege im Abstiegskampf. Die Spiele FSV Bad Wünnenberg/Leiberg - Hövelhofer SV und SV Brenken - SV GW Anreppen wurden abgesagt.

BV Bad Lippspringe - USC Altenautal 4:2 (2:1). Obwohl der USC nach sieben Minuten durch Lukas Agethen nach schöner Vorlage von Andre Mader in Führung ging, lief bei den Gästen gestern nicht viel zusammen. Nach elf Minuten hatte der neue BVL-Trainer André Hopf ein glückliches Händchen, denn er wechselte für den verletzten Jonas Scholle den Sommerneuzugang Josua Elija ein. Der Ex-Mastbrucher Elija avancierte in der Folge zum besten Spieler auf dem Platz und brachte den BVL mit einem Doppelpack in der 18. und 22. Minute mit 2:1 in Front. Nach zwei Chancen von USC-Stürmer Niklas Makosch (25./26.) verhinderte Gästetorwart Daniel Mantasl in der 28. Minute mit einer Glanzparade den lupenreinen Hattrick von Josua Elija.