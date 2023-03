Delbrücker Reserve hat gegen Cappel noch etwas gutzumachen

Da das Spitzenspiel am 20. Spieltag der Fußball-Bezirksliga 13 zwischen dem Hövelhofer SV und SuS Westenholz ausfällt, haben die Verfolger Delbrücker SC II (13.15 Uhr gegen SuS Cappel und FSV Bad Wünnenberg/Leiberg (15 Uhr in Leiberg gegen den SC Borchen) die Chance, die Westenholzer in der Tabelle zu überholen. Vor einem sehr wichtigen Spiel steht am Sonntag Schlusslicht SV GW Anreppen beim BV Bad Lippspringe.

Delbrücks Trainer Benjamin Braune denkt äußerst ungern an die 0:2-Hinspielniederlage in Cappel zurück. „Nach dieser schwachen Leistung haben wir am Sonntag definitiv noch etwas gutzumachen. Wir wollen gegen die in der Rückrunde formstarken Cappeler an die starke Leistung vom 3:2-Sieg in Marsberg zuletzt anknüpfen und die Punkte auf dem Laumeskamp behalten“, sagt Coach Braune, der neben den Langzeitverletzten Jonas Aydin und Nick Penner ab sofort auch auf Noah Diederichs verzichten muss. Der 21-jährige Diederichs hat sich beim Spiel in Marsberg am vergangenen Sonntag einen Kreuzbandriss zugezogen.