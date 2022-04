Delbrück

Nach dem ärgerlichen 1:1 gegen Sinsen am Vorwochenende kam dem Delbrücker SC das Nachholspiel beim Tus Tengern gerade recht. Der DSC gewann beim Westfalenliga-Letzten ungefährdet mit 3:0 (1:0). Am Sonntag steht um 15 Uhr die nächste Partie bei Fichte Bielefeld an.

Von Mark Heinemann