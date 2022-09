3:0 – Delbrücker SC im Viertelfinale

Delbrück

Die Pokalgeschichte des Delbrücker SC geht weiter. Der Oberligist gewann das Achtelfinale am Mittwochabend gegen Regionalligist 1. FC Kaan-Marienborn mit 3:0 (0:0) und beendete seine kleine Negativserie. In der Meisterschaft hatte der DSC zuletzt dreimal in Folge verloren.

Von Peter Klute und Mark Heinemann