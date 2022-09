3:2-Streich in Überzahl

In der Fußball-Bezirksliga hat der SV GW Anreppen am Donnerstagabend für einen Paukenschlag gesorgt. Die Elf von Dennis Thieschnieder gewann ein hochemotionales Derby beim Landesliga-Absteiger SuS Westenholz mit 3:2 (1:0). In einer zweiten Partie, die ebenfalls wegen des Delbrücker Katharinenmarkts vorgeholt wurde, besiegte der Delbrücker SC II den TSV Wewer mit 4:1 (2:0). Am Sonntag ab 15 Uhr wird der sechste Spieltag mit weiteren fünf Begegnungen komplettiert.

„Wir haben so agiert, wie wir es uns vorgenommen hatten. Ich bin stolz auf meine Mannschaft“, kommentierte Dennis Thieschnieder den Sieg seiner Grün-Weißen. Die waren nach 22 Minuten in Führung gegangen. Steven Bowman traf mit einem direkten Freistoß, nachdem der Westenholzer Dayle Gifford wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen hatte. In Überzahl stand Anreppen kompakt und erhöhte durch Jerome Becker (59.) auf 2:0. Dann überschlugen sich die Ereignisse. Mattis Wecker (75.) brachte den SuS per Freistoß heran. Silas Dierkes antwortete 120 Sekunden später mit dem 1:3. Wecker verkürzte im Gegenzug auf 2:3, ehe der SuS nach Gelb-Rot gegen Dan Richmeier (82.) in der Schlussphase nur noch neun Akteure auf dem Platz hatte.