Delbrück Masters: Fünf Tage hochkarätiger Springsport mit wechselndem Abendprogramm

Die am Mittwoch beginnenden international besetzten Delbrück Masters haben sich in den zurückliegenden Jahren zu einer der wichtigsten Veranstaltungen im Reitsport in der Region und darüber hinaus etabliert. Wer bereits als Reiter oder Zuschauer die einzigartige Atmosphäre erleben durfte, der weiß, dass sich ein Besuch auf dem Gelände an der Anreppener Straße für jeden lohnt.

Der ausrichtende Reitverein Graf Sporck Detmold hat sich wieder einige Programmhöhepunkte einfallen lassen, die das Event so einzigartig machen. Mit einem extrem hohen Nennungsergebnis knüpft die Veranstaltung an den Erfolg der Vorjahre an. Zahlreiche bekannte und international erfolgreiche Topreiter werden erwartet. Auch die lokale Spitze kämpft um gute Platzierungen.

Aufgrund der großen Nachfrage und hohen Klickzahlen in der Vergangenheit wird die Veranstaltung wieder auf der Videoplattform „Clipmyhorse“ live im Internet übertragen.

Zu den wichtigsten Prüfungen in diesem Jahr zählt unter anderem der mit 4000 Euro dotierte „Große Preis von Delbrück“ am Sonntagnachmittag, erstmalig als S**-Prüfung ausgeschrieben. Damit hebt sich der Schwierigkeitsgrad für die Teilnehmer. Ein spannendes Stechen ist vorprogrammiert.

Doch auch der traditionelle Kampf um den Katharinenmarktpokal darf nicht fehlen. Reiter aus der Region und darüber hinaus messen sich in Prüfungen von Klasse E bis Klasse S**. Die etablierte Flutlichtanlage bietet beste Bedingungen und sorgt bis in den späten Abend für eine einzigartige Prüfungsatmosphäre.

Nicht minder beliebt: das Showprogramm am Samstag. Die „mkp Bau und Happe Shownight“ unter Flutlicht hat sich zu einem absoluten Publikumsmagneten etabliert. Nach der furiosen Premiere im vergangenen Jahr dürfen sich die Besucher wieder auf das beliebte Kostümspringen freuen. Bei dieser Prüfung der Klasse M zählt neben der schnellsten Zeit bei vollen Punkten vor allem noch eins: das beste Kostüm und die beste Show. Anschließend kämpfen die stärksten Reiter der Region beim Barrierespringen um den Sieg (Preisgeld: 3000 Euro). Die Vorjahre haben gezeigt: Hier sind Spannung und Action garantiert.

Erstmals ist der CWD Kids Cup vertreten. 30 junge Nachwuchs-Talente aus den Landesverbänden Westfalen, Rheinland und Weser-Ems haben sich für die Einlaufprüfung am Samstag qualifiziert, die 15 besten dürfen das große Finale reiten.

Für das leibliche Wohl aller Besucher ist mit einer Schlemmermeile mit Weinzelt und Loungebereich gesorgt. Das wegen der Pandemie eingeführte Ticketsystem habe sich etabliert, so die Veranstalter, und werde fortgesetzt. Tickets können in verschiedenen Kategorien online (http://delbrueck-masters.de/tickets/) erworben werden. Der Eintritt am Mittwoch und Donnerstag ist frei. Jeder Besucher erhält am Eingang eine Guthabenkarte (die mit einem beliebigen Geldbetrag aufgeladen werden kann), mit der auf dem Gelände kontaktlos bezahlt werden kann. Eine Barzahlung an den Ständen ist nicht möglich. Es gelten die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen Coronaregeln. Weitere Infos: www.delbrueck-masters.de sowie www.reitverein-delbrueck.de

Das Programm

Mittwoch, 24. August (ab 11 Uhr): Springpferdeprüfung A**, Stilspringprüfung M* und A*, Zwei-Phasen-Springprüfung L

Donnerstag, 25. August (ab 11 Uhr): Punkte-Springprüfung M*, Springprüfung M**-Profis, Springprüfung M*-Amateure, Ponyprüfung A** mit Stechen (Hagedorn Pony Trophy Tour Youngster), Mannschaftsspringprüfung A*

Freitag, 26. August (ab 9 Uhr): Springpferdeprüfung L und M, Springprüfung M* und S*, Springprüfung L mit Siegerrunde (Heinzelmännchen Young Riders Amateur-Cup)

Samstag, 27. August Tag (ab 8.30 Uhr): Springprüfung L und M** Youngster, Stilspringprüfung A**, Springprüfung M** und A** (Finale CWD Kids Cup)

Samstag Abend (ab 17.30 Uhr): Springprüfung S* mit Siegerrunde, Kostümspringen Klasse M*, Barrierespringen Klasse S*

Sonntag, 28. August (ab 9 Uhr): Zwei-Phasen-Springprüfung M**, Springprüfung S* Youngster, Stilspringprüfung E, Springprüfung S** mit Stechen (Großer Preis von Delbrück), Springprüfung A** mit Stechen (Katharinenmarktpokal)