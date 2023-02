Delbrücker SC klarer Derbysieger

Die Mannschaften aus dem Kreis Paderborn setzen ihre Erfolgsgeschichte im Hallenfußball fort. Bei den Westfalenmeisterschaften der B-Junioren im münsterländischen Greven qualifizierte sich Bezirksligist DJK Mastbruch als Dritter für die Westdeutschen Hallenmeisterschaften am nächsten Wochenende in Hennef.

Der DJK gelangen dabei vier Siege aus sechs Spielen. Eine Niederlage gab es nur beim 1:2 gegen den Westfalenligisten SC Verl. Gegen den späteren Westfalenmeister SV Höxter gab es zudem immerhin auch noch ein 1:1-Unentschieden, welches gleichbedeutend mit dem einzigen Höxteraner Punktverlust war.

Unterdessen gewann der Delbrücker SC das Kreisduell in der A-Junioren Landesliga deutlich und verdient mit 4:1 beim SV Heide. Die Delbrücker B-Juniorinnen schafften der Sprung in die 3. Runde des Westfalenpokals.

A-Junioren-Landesliga

SV Heide – Delbrücker SC 1:1 (1:2). Das Kreisduell wurde vorgezogen, da am ursprünglichen Termin der SV Heide an den Deutschen Hallenmeisterschaften teilnehmen wird. Die Rothekicker begannen stark und gingen früh durch Marios Aliprasitis in Führung. “Danach hatten wir die große Chance zum 2:0, haben aber dann aufgehört Fußball zu spielen”, berichtete Heides Trainer Markus Driller. „Am Ende hat dann die Mannschaft gewonnen, die den Sieg mehr gewollt hat”, musste auch Driller die verdiente Niederlage neidlos anerkennen. Die Gäste wussten mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung zu überzeigen und freuten sich nach Toren von Justus Lummer (2), Jeremy Franz und Juliano Meyer über diesen Derbysieg.

B-Juniorinnen-Westfalenpokal 2. Runde

TuS Recke – Delbrücker SC 1:4 (0:1). Beim Ligakonkurrenten im Kreis Tecklenburg zog der DSC ungefährdet in die nächste Runde ein. Zweimal Katharina Konerding, Katharina Helle und Canan Kartum sicherten der Mannschaft von Trainer Johannes Elma ein Heimspiel in der nächsten Runde. Dort ist dann voraussichtlich am 12. März der Regionalligist DJK Arminia Ibbenbüren zu Gast.

C-Junioren-Regionalliga

DSC Arminia Bielefeld – SC Paderborn 07 2:2 (2:0). Die Zuschauer sahen zwei verschiedenen Halbzeiten im Ostwestfalenderby. Halbzeit eins gehörte den Gastgebern, die auch verdientermaßen in Führung lagen. Nach dem Seitenwechsel spielte dann nur noch der SCP, der durch Tore von Elhan Kajtazi und Maximilian Marten zum verdienten Ausgleich kam. „Das Unentschieden war insgesamt verdient, wenn auch etwas glücklich, da der Ausgleich erst in der Nachspielzeit gefallen ist”, sagte SCP-Coach Frederik Peterburs.