Delbrücker SC verabschiedet sich von Daniel Austenfeld und Patryk Plucinski

Wenn der Delbrücker SC am 5. Juli in die Sommervorbereitung auf die Oberligasaison startet, werden dem Aufsteiger mit Patryk Plucinski und dem langjährigen Kapitän Daniel Austenfeld zwei Stützen der letzten Jahre fehlen. Beide verabschiedeten sich aus privaten Gründen und treten kürzer.

„Meine Frau und meine Familie haben mir jahrelang den Rücken gestärkt, meine Karriere begleitet und dafür in Kauf genommen, dass ich oft unterwegs bin. Irgendwann ändern sich die Prioritäten. Die Kinder werden schnell groß. Ich hänge die Schuhe nicht ganz an den Nagel, sondern werde in der Bezirksliga in Avenwedde weiterspielen. Mein Sportlerherz trauert dem Niveau hinterher, aber die Entscheidung ist richtig“, sagt Plucinski. Der 34-Jährige ist mit 234 Spielen und 47 Toren der Rekord-Seniorenspieler des DSC. Er spielte von 2006 bis 2009 und dann wieder ab 2015 für den DSC.