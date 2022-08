Delbrückerin Stute holt Silber

Delbrück

Erstmalig ist die Delbrückerin Maren Stute bei den Westfälischen Meisterschaften der Springreiter im Profi-Lager dabei und mischt direkt die gesamte Konkurrenz auf. Am vergangenen Wochenende fanden die Landesmeisterschaften im Dressur- und Springreiten in Münster-Handorf statt und die 28-Jährige zeigte ihr Können in der höchsten Klasse.

Von Julia Pongratz