Ein Bild mit Symbolcharakter: Hasan Dere und der DSC liegen nach dem 1:2 gegen Rheine am Boden.

„Das war ein richtig guter Auftritt meiner Mannschaft. Der einzige Vorwurf ist, dass wir Rheine in der ersten Halbzeit am Leben lassen“, so DSC-Trainer Detlev Dammeier.