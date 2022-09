Der DSC kann Pokal

„Pokal können wir anscheinend“, zuckte DSC-Trainer Detlev Dammeier nach dem mit 3:0 gewonnenen Westfalenpokalspiel des Delbrücker SC gegen den Regionalligisten 1. FC Kaan-Marienborn mit den Schultern. Der starke Auftritt überraschte schon, denn der DSC kassierte in der Oberliga zuletzt drei Niederlagen in Folge.

Delbrück spielt im Viertelfinale in Meinerzhagen

Wobei fairerweise gesagt werden muss, dass die jüngsten Leistungen in der Liga nicht so schlecht waren. Die Fehlerquote aber war zu hoch und führte zu Gegentoren. Wie schon in der Runde zuvor, als der DSC mit 3:1 den Drittligisten SC Verl aus dem Wettbewerb geworfen hatte, leistete sich das Team diese kapitalen Fehler im Pokal nicht.