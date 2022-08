Die Neuen kennen sich aus

Delbrück

In der Fußball-Bezirksliga 13 wird der Delbrücker SC II von der Konkurrenz hoch eingeschätzt. Beim Vizemeister der Vorsaison gibt es im Gegensatz zu den vergangenen Jahren in diesem Sommer eine starke Fluktuation, denn acht Neuzugängen stehen sieben Abgänge gegenüber. Trainer Benjamin Braune will mit seiner Mannschaft in der Tabelle erneut oben mitspielen.

Von Frank Brock