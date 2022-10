Drittligist DJK Delbrück muss sich in Oldenburger mit einem 3:2-Sieg begnügen

Delbrück

Die Volleyballer der DJK Delbrück haben in der neuen Drittligaserie zum ersten Mal einen Punkt abgegeben. Nach den klaren Siegen über Braunschweig (3:0) und bei der VSG Ammerland (3:1) gewann die Mannschaft von Uli Kussin am Samstagabend beim Oldenburger TB mit 3:2 (23:25, 25:23, 25:18, 25:27, 17:15) und nahm so lediglich zwei Zähler mit auf die Heimreise.

Von Jochem Schulze