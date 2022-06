Aachen/Delbrück

Nahezu jeder Reiter, der einmal das CHIO in Aachen live vor Ort oder nur am Fernseher mitverfolgt hat, träumt wahrscheinlich davon, einmal selbst bei diesem einzigartigen Turnier an den Start gehen zu dürfen. Für die meisten Reiter bleibt dieser Wunsch allerdings ein Traum. Für den Delbrücker Springreiter Henning Athens ist er jedoch am vergangenen Wochenende Realität geworden.

Von Julia Pongratz