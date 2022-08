Insgesamt gelangten zwölf Paare in das Stechen, darunter auch Huberta Vahle und Markus Engelhard vom RV Altenautal. Der Delbrücker Holtgräve-Osthues ritt im Stechen mit Erfolgsstute Carpigiana eine blitzschnelle Runde und lag in Führung. Henrik Griese schaffte das Kunststück und setzte sich zeitgleich auf Platz eins. Es kam jedoch kein Starter an Frank Plock und Fantasie vorbei: Der Borkener war in dem schweren Parcours das Maß aller Dinge und gewann die Prüfung vor Markus Brinkmann mit Lord Fauntleroy. Rang drei war es am Ende für Sebastian Holtgräve-Osthues, der für Gänsehaut-Momente beim mitfiebernden Publikum sorgte.

