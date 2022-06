Henning Athens zum CHIO

Delbrück

Für den Delbrücker Springreiter Henning Athens ist es in den vergangenen Jahren sportlich steil bergauf gegangen. Nachdem er zuerst Titel auf regionaler Ebene sammeln und auch auf nationaler Ebene Erfolge feiern konnte, ist er in den beiden Vorjahren zu einem festen Bestandteil der deutschen Nachwuchsreiter-Szene geworden und in vielen Nationenpreisen im Lager der Jungen Reiter für Deutschland an den Start gegangen.

Von Julia Pongratz