Jacqueline Duhme top

Der vierte Bundesliga-Spieltag in der Swingolf-Bundesliga, ausgerichtet von den SGG Schwansen, sah heiteres Wetter. Das spornte vor allem den 1. SGC Essen 2010 an, der die 18 Bahnen als stärkstes Team meisterte und den Spitzenreiter 1. SGC Westenholz entthronte. Der wies vor dem Spieltag sechs Schläge weniger auf und fiel danach mit acht Schlägen Rückstand auf Rang zwei.

Beste war einmal mehr Jacqueline Duhme (SF1) mit 66 Schlägen. Margret Hane (SF2) wurde Zweite mit 70 Schlägen. Timo Duhme (HoM) sicherte sich mit 84 Schlägen ebenfalls Rang eins.

Tags darauf wurde auf demselben Platz vom SGS Flensburg der fünfte Spieltag durchgeführt. Während des Turniers ging ein Regenschauer nieder, der sich aber nicht nachteilig fürs Ergebnis auswirkte. Die Westenholzer Ergebnisse konnten sich erneut sehen lassen. Diesmal landete Jacqueline Duhme (63 Schläge) in ihrer Klasse auf Rang zwei. Bei den Herren belegte in der Kategorie SH3 Johannes Schalk ebenfalls den zweiten Platz (69 Schläge). Bester in der Kategorie HoM wurde wiederum Timo Duhme mit 81 Schlägen. In der Vereinswertung konnte der 1. SGC Westenholz Essens Vorsprung auf sieben Schläge verringern.

An den beiden Tagen wurde auch der Nord-Cup ausgetragen. Die beste Spielerin und der beste Spieler beider Spieltage wurde mit einem Wanderpokal ausgezeichnet. Bei den Damen gab es ein Stechen, das Jacqueline Duhme souverän gegen Rabea Stoltz (SGG Schwansen) für sich entschied.

Am 3. Juli wird die Bundesligaserie in Essen mit dem sechsten Spieltag fortgesetzt. In der Höhe des Löwen wird der 1. SGC Westenholz versuchen, sich wieder an die Spitze zu spielen.