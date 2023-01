Björn Jochem seit 40 Jahren treu

Höhepunkt des Abends war die Auszeichnung von Björn Jochem. Der bis zum Oktober 2022 aktive Fußballer des SuS Boke gehört dem Verein seit 40 Jahren an. Die Vorsitzenden überreichten ihm eine Ehrenurkunde sowie die Vereinsehrennadel.

Seit 25 Jahren im Verein sind Sandra Hagenhoff, Johanna Höwelkröger, Elke Obergassel, Johanna Rach, Daniel Friederichs, Hendrik Hecker, Manuel Rüsing und Josef Wolke.

Über das Vereinsgeschehen des SuS Boke im Jahr 2022 berichtete Geschäftsführer Frank Remmert. Kassierer Georg Lütkewitte präsentierte den Mitgliedern die Finanzen des abgelaufenen Jahres, in dem der SuS im Gesamtverein ein Plus an Einnahmen verzeichnen konnte. Zum neuen Kassenprüfer für die Jahre 2023 und 2024 wählten die Anwesenden Friedel Wolke.

Den Einsatz der ehrenamtlich tätigen Mitglieder hob der Ehrenamtsbeauftragte Norbert Schröder hervor. Er blickte unter anderem auf die Verabschiedung von Reinhard Schmitz aus dem Vorstand zurück, der 40 Jahre verantwortliche Arbeit für den SuS Boke geleistet hat.

Von den Wettkämpfen und dem weiteren Verlauf des Jahres der Bogenschützen berichtete David Strodick. Er selbst lieferte im Vorjahr das Highlight der Bogenschützen. Bei den Deutschen Meisterschaften erreichte er in der Klasse Recurve Herren den vierten Platz.

Über das Deutsche Sportabzeichen und die Angebote im Breitensport informierte Michael Lefeld. Zufrieden blickte der Abteilungsvorsitzende Tennis Max Seidel auf das vergangene Jahr zurück, in dem die Mitgliederzahl auf 101 angestiegen ist. Derzeit bildet die von ihm verantwortete Abteilung 25 Kinder und Jugendliche aus.

Stefan Frensemeier lieferte letztmalig den Bericht der Badminton-Spieler. Elf Jahre war Frensemeier der erste Ansprechpartner seiner Sportgruppe. In seine Amtszeit fiel die Einführung der Badminton-Night, die Teilnahme an den Ferienspielen sowie die gemeinsame Veranstaltung von Badminton-Turnieren mit dem SuS Westenholz. Seine Nachfolge übernahmen Stefan Glöckle, Thomas Fraune und Jürgen Schlichting. Sie bedankten sich bei Stefan Frensemeier mit einem Präsent für seinen jahrelangen Einsatz.

Mehrzweckspielfeld geplant

Der SuS Boke plant gemeinsam mit der Lippe-Grundschule und der Offenen Ganztagsschule Boke den Bau eines Mehrzweckspielfeldes. Über den Stand der Planungen und die Finanzierung informierten Martin Thewes und Frank Remmert die Versammlung. Die Mitglieder beauftragten den Vorstand, das Projekt mit finanziellen Rücklagen des Vereins zu fördern.

In der Abteilung Fußball stellte Mike Jochem den aktuellen Stand in der Spielgemeinschaft Boke/Bentfeld dar. Die Mannschaften der Jugendspielgemeinschaft Boke-Anreppen-Bentfeld und deren Trainer präsentierte der stellvertretende Jugendobmann Jannik Hagenhoff. Von den Unparteiischen berichtete Schiedsrichterobmann Andre Pecher. Den Spielbetrieb der Ü32 des SuS Boke und der Seniorenmannschaften der Spielgemeinschaft Boke/Bentfeld fassten Manuel Lobbenmeier, Jens Keuter und Denny Kellich in ihren Berichten zusammen.

