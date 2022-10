Mit Comet auf Erfolgskurs

Wenn der Delbrücker Springreiter Kai Henrik Settertobulte auf die aktuelle Saison zurückblickt, dann hätte es kaum besser laufen können. „Was wir in diesem Jahr erreicht haben, kann ich selbst kaum glauben,“ gibt der zweite Vorsitzende des RV Graf Sporck Delbrück zu. „Ein Sieg in einem S-Springen, den wir im Sommer in Verl erreicht haben, war ein absolutes Highlight. Der dritte Platz im Deutschen Amateur-Championat ist jetzt noch einmal die Krönung.“

Um bei der Deutschen Amateurmeisterschaft auf S- oder dem Deutschen Amateur-Championat auf M-Niveau überhaupt an den Start gehen zu dürfen, mussten bereits über das ganze Jahr starke Leistungen erbracht werden. So musste man im Landesverband Westfalen zu den sechs erfolgreichsten Reitern auf M-Niveau zählen, was anhand der gesammelten Ranglistenpunkte ermittelt wurde. Hier erreichten Settertobulte und sein 13-jähriger Schimmel bereits das zweitbeste Ergebnis aus ganz Westfalen, was in einem so stark besetzen Landesverband ein beeindruckendes Resultat ist. Hier zeigte sich noch ein weiterer Reiter und guter Bekannter Settertobultes extrem stark: Manfred Ebbesmeier vom RV Westenholz, der mit Cekoda ebenfalls eine beeindruckende Saison hingelegt hat. Beide Reiter aus dem Kreis Paderborn lösten so ihr Ticket für das DAC, welches in Münster Handorf ausgetragen wurde, um den deutschen Amateurmeister auf M-Niveau zu ermitteln. „Allein die Qualifikation war für uns schon ein Erfolg,“ erzählt Settertobulte, „wir hatten uns daher keine besonderen Hoffnungen in Bezug auf den Titelwettkampf gemacht.“