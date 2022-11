Diese Pleite passt ins Bild

„Wir sind in der Saison fortgeschritten, haben viel geredet. Es muss jetzt in der Bereitschaft, die Zweikämpfe anzunehmen und den Mitspieler zu unterstützen, mehr kommen“, ärgerte sich DSC-Trainer Detlev Dammeier. Die Partie war gerade 60 Sekunden alt, als der DSC in Rückstand geriet. Eine Flanke wurde nicht geklärt und Michel Harrer bedankte sich. Es folgte, was den DSC auszeichnet, eine Reaktion. Jannik Tödtmann passte auf Lennard Rolf, der frei vor Torhüter Christoph Thies zum 1:1 ausglich (7.). Elms Bornemann scheiterte danach ebenso an Thies (13.) wie Christian Volmari (17.).

