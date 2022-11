Oberligist Delbrück als Favorit zum RSV Meinerzhagen

In der Liga läuft es derzeit gar nicht rund für den Fußball-Oberligisten Delbrücker SC. Im Westfalenpokal dafür umso besser. Am heutigen Samstag steht das Viertelfinale beim Westfalenligisten RSV Meinerzhagen an. Anstoß im westlichen Sauerland ist um 14.30 Uhr.

Es ist ein kurioser Verlauf, den der Westfalenpokal in der Saison 2022/23 genommen hat. Sämtliche Dritt- und Regionalligisten haben sich mittlerweile aus dem Wettbewerb verabschiedet. Der Delbrücker SC hat daran einen gehörigen Anteil. In der zweiten Runde schaltete er den Drittligisten SC Verl durch einen 3:1-Erfolg aus. In Runde drei musste der Regionalligist 1. FC Kaan-Marienborn (3:0) daran glauben. Auf dem Papier ist der Oberliga-Aufsteiger nun also Favorit gegen das klassentiefere Team. DSC-Trainer Detlev Dammeier hält allerdings wenig von derartigen Kategorien: „Ob wir Favorit sind oder nicht, ist letztendlich nicht entscheidend für die 90 Minuten. Wir wollen die Bedingungen annehmen und ein gutes Spiel machen.“

Unter „Bedingungen“ versteht der 54-Jährige unter anderem die Anreise von mehr als zwei Stunden, die noch durch die Sperrung der Brücke der A45 bei Lüdenscheid erschwert wird. Dazu komme, dass der Kunstrasen des RSV breiter sei als übliche Sportplätze. „Meinerzhagen ist aber eben auch eine erfahrene Mannschaft, die im vergangenen Jahr selbst noch in der Oberliga gespielt hat. Sie stehen als Tabellendritter auch jetzt wieder gut da in der Tabelle. Das ist ein 50:50-Spiel, in dem ein insgesamt guter Gegner auf uns wartet.“

Dass der DSC nun schon seit mehreren Wochen auf den nächsten Sieg in der Oberliga wartet und mittlerweile auf einen Abstiegsplatz abgerutscht ist, spielt für Dammeier am Samstag weniger eine Rolle: „Es ist ein anderer Wettbewerb, den wir bislang gut gespielt haben. Wir können und werden selbstbewusst auftreten und denken von Spiel zu Spiel. Dazu hört man aus Meinerzhagen, dass wir aktuell ein dankbarer Gegner wären. Das sollte uns weitere Motivation geben.“ Personell stehen noch kleinere Fragezeichen hinter Jonathan Göke, der sich erkältet hat, sowie hinter Christian Volmari und Maximilian Helf (beide Hüftprobleme). Sollte Volmari ausfallen, könnte Dammeier wieder auf eine Dreierkette zurückgreifen. Alternativ stünde Sommerneuzugang Steffen Müller zur Verfügung. Dazu gesellt sich der langzeitverletzte Lukas Ayyildiz. Ansonsten sind alle Spieler an Bord. Auch Lennard Rolf, der am Vorwochenende aufgrund einer verpassten Trainingseinheit nicht für den Kader berücksichtigt worden war. „Der ganze Verein freut sich auf das Spiel. Wir wollen die große Chance nutzen, die der Wettbewerb jetzt bietet, und ins Halbfinale einziehen“, sagt Dammeier.

Eine gewisse Euphorie ist im DSC-Umfeld zu spüren. Ein vom Verein organisierter Fanbus, der um 11.30 Uhr am Stadion Laumeskamp abfährt, stieß auf große Resonanz. Der DSC kann sich auch als favorisierter Gast im westlichen Sauerland auf jede Menge Unterstützung verlassen. Kurzentschlossene können noch im Fanbus mitfahren.