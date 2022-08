Reineke sichert Delbrücks ersten Punkt

Der Delbrücker SC hat am ersten Oberligaspieltag direkt Selbstvertrauen getankt. Im Stadion am Laumeskamp holte der Aufsteiger gegen Meisterschaftsfavorit FC Gütersloh ein verdientes 1:1 (0:1)-Unentschieden.

„Wir können mit unserer Art mithalten. Das ist eine erste Erkenntnis“, sagte Trainer Detlev Dammeier. Vor 785 Zuschauer erwischten die Delbrücker einen starken Start. Nach einem Gütersloher Ballverlust konterten die Gastgeber, doch der Schuss des frei stehenden Patrice Heisinger flog vorbei (3.). Der DSC setzte sofort nach und hatte auch fünf Minuten später Pech, als ein Schuss von Lukas Ayyildiz von Schlussmann Jarno Peters so gerade um den Pfosten gelenkt wurde (8.). Delbrücker Hinweisen, dass der Ball bereits hinter der Torlinie gewesen sei, folgte Schiedsrichter Philipp Werner-Krestel nicht.

Dafür stand der Unparteiische acht Minuten später erneut im Fokus. DSC-Torwart Daryoush Hosseini verschätzte sich bei einem langen Ball und brachte einen dazwischensprintenden Gästeakteur zu Fall. Allan Dantas verwandelte den Elfmeter zur Führung der Gütersloher (16.).

In der zweiten Halbzeit gehörte den Gästen die erste Viertelstunde. Nun war Hosseini aber bei einem Schussversuch von Illig (52.) und einem Kopfball von Steringer zur Stelle. Ein durch Manstein fix ausgeführter Freistoß flog knapp am rechten DSC-Tor vorbei (57.). Delbrück suchte nach einem Weg zurück in die Partie und fand ihn mit dem Ausgleich. Einen Freistoß klärten die Gäste zu kurz, so dass der neue Kapitän Dustin Gräve den Ball zurück in den Strafraum spielen konnte. Dort lauerte der aufgerückte Rechtsverteidiger Justin Reineke, der Peters im Gütersloher Tor keine Chance ließ und zum 1:1 ins lange Eck traf (60.). Zwei Minuten nach dem Ausgleich landete ein Schuss von Gräwe auf der Torlatte (62.).

Hosseini packt noch einmal zu

Beide Teams hielten bei Temperaturen über 30 Grad das Tempo hoch. Nach einem Gütersloher Abschluss war wieder Hosseini zur Stelle (69.). Auf der Gegenseite schoss Ayyildiz links vorbei (78.). In den letzten Minuten drängten die Gäste den DSC dann vermehrt in die eigene Hälfte. Die Delbrücker warfen sich jedoch aufopferungsvoll in die Zweikämpfe. Einmal musste Hosseini noch zupacken (88.), dann war der erste Saisonpunkt unter Dach und Fach.

DSC: Hosseini – Reineke, Patrok, Henksmeier, Volmari (46. Müller) – Helf, Huschen (66. Dere) – Heisinger (70. Göke), Gräwe (81. Klomfaß), Ayyildiz (80. Dingerdissen) – Kaplan

Tore: 0:1 Dantas (16., Elfmeter), 1:1 Reineke (60.)