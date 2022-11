Zu viel mit sich selbst beschäftigt: Delbrück verliert gegen ASC Dortmund 0:2

Der Delbrücker SC konnte auch im Heimspiel gegen den ASC Dortmund keinen Befreiungsschlag landen. Der Oberligist unterlag im Stadion am Laumeskamp nicht unverdient mit 0:2 (0:1).

Jean-Pierre Dingerdissen (links) und der Delbrücker SC finden einfach nicht in die Erfolgsspur zurück.

„Wir haben uns von Beginn an schwer getan, in die Zweikämpfe zu kommen und mussten viel hinterherlaufen. Wir waren zu ruhig auf dem Platz. Jeder war mit sich selbst beschäftigt. Es war insgesamt kein gutes Spiel von uns“, resümierte Detlev Dammeier. Delbrücks Trainer verzichtete zu Beginn auf Kapitän Dustin Gräwe und Rechtsverteidiger Justin Reineke. Maximilian Helf war nach Erkältung noch nicht ganz fit und saß ebenso auf der Bank. Lennard Rolf war vom 54-Jährigen nicht berücksichtigt worden, weil er das Abschlusstraining am Freitag verpasst hatte.