Die Zuversicht ist groß

An diesem Wochenende beginnt die Tischtennis-Saison. Die klassenhöchsten Teams im Herrenbereich stellt wie gehabt TuRa Elsen in der NRW-Liga und Landesliga. Die Damen des TTV Hövelhof steigen erst am 18. September in die Regionalliga-Punktrunde ein.

Tischtennis: TuRa Elsen strebt am ersten Spieltag der NRW-Liga zumindest einen Auswärtspunkt an

Herren-NRW-Liga

„Die Liga ist vermutlich stärker geworden. Unser Ziel ist der Klassenerhalt ist. Für uns wird es wichtig sein, so viele Spiele wie möglich komplett anzutreten“, blickt Mannschaftskapitän und Spitzenspieler Benedikt Lüke auf die Spielzeit. Elsen geht personell unverändert in seine dritte NRW-Liga-Saison. Im mittleren und im unteren Paarkreuz wurde die Reihenfolge getauscht. Die Aufstellung: Benedikt Lüke, Thomas Hoffmeister, Christian Steege, Thorsten Ahlemeyer, Christian Steege, Christopher Lüke, Julian Ahlemeyer. Zunächst führt die Reise Samstag (18.30 Uhr) zum TTV Neheim-Hüsten. „Wir hoffen auf einen Punkt“, so Lüke.

Herren-Landesliga

In der Landesliga spielt nach dem Abstieg des TuS Bad Wünnenberg nur noch die Elsener Reserve, die einen guten Mittelfeldplatz anstrebt. Um das zu erreichen, hat sich das Team mit Sören Struck vom TSV Schloß Neuhaus verstärkt. „Auch wenn die Landesliga wesentlich stärker sein dürfte als zuletzt, haben wir eine gute Truppe zusammen, die nichts mit dem Abstieg zu tun haben sollte“, sagt Mannschaftsführer Jens Jürgens zuversichtlich. Elsen vertraut auf folgende Aufstellung: Tobias Hessel, Sören Struck, Thomas Maiwald, Timo Wagner, Ralf Seidel, Jens Jürgens und Christian Fleischer. Wegens des kurzfristigen Rückzuges des TuS Warstein steht der erste Absteiger bereits fest. Erster Gegner ist am Samstag (17.30 Uhr, Dionysiusschule) der TTC Rahden.

Herren-Bezirksliga

Nach dem Abstieg des TSV Schloß Neuhaus und des TTV Salzkotten sowie dem Rückzug des TTC Bad Lippspringe spielen noch drei Mannschaften aus dem Tischtenniskreis Paderborn in der höchsten ostwestfälischen Spielklasse: TTC Paderborn, TuRa Elsen III und Landesliga-Absteiger TuS Bad Wünnenberg. Der konnte sich mit dem Ex-Salzkottener Justus Reihs (zuletzt TTC GW Zewen) verstärken. Hinter Reihs sind Dirk Gerlach, Markus Schöling, Janik Scholz, Carlos Lesen und Nils Blome gemeldet. Das Auftaktspiel gegen Avenwedde IV ist auf den 1. Oktober verschoben worden. Start: 16. September, beim SC Wiedenbrück.

Zwei Neuzugänge präsentiert TTC Paderborn. Vom Absteiger TSV Schloß Neuhaus wechselten Alexander Berger und René Hoppe in den Paderborner Süden. Aufstellung: Christiane Thöne, Dennis Alers, Stefan Brockmann, Alexander Berger, Thomas Altrogge und René Hoppe. Los geht‘s am Freitag um 20 Uhr beim SV Spexard II.

Nahezu unverändert geht Elsens „Dritte“ in die neue Saison. Dennis Struck, Simon Nachtigall, Tobias Rothe, Rudolf Lebedev, Norbert Meyer und Christopher Günther streben einen sicheren Mittelfeldplatz an und wollen frühzeitig die nötigen Punkte zum Klassenerhalt holen. TuRa-Start ist am Sonntag um 13.30 Uhr daheim gegen die TTSG Rietberg-Neuenkirchen.

Damen-Bezirksliga

Die Reserve des TTV Hövelhof tritt in der Damen-Bezirksliga an. Mit Kristin König und Stefanie Graute haben die Sennedamen auf dem Papier zwei extrem starke Spitzenspielerinnen. Ob die wirklich zum Einsatz kommen, ist nicht absehbar. Dahinter sind Paula Brock, Ursula Franke, Aleksandra Hodak Rafajlovic, Sigrid Meier, Juliane Brauckmann und Lena Buschmeier gemeldet.

Jugend

In der höchsten deutschen Nachwuchsspielklasse, der NRW-Liga, ist der männliche Nachwuchs des TV Büren vertreten. „Wir sind eine sehr junge Truppe, in der sich die Spieler an das Niveau herantasten sollen und und das eine oder andere Spiel gewinnen“, sagt Jan Litschke. Primäres Ziel von Luca Loer, Dennis Evert, Kenta Joboji und Meinolf Lemke ist der Klassenverbleib. Zum Auftakt empfängt Büren am Samstag (14 Uhr) die TG Münster.