„Eine fast unlösbare Aufgabe“

Am kommenden Wochenende beginnt die Badminton-Saison 2022/23. Nach dem Aufstieg des SC Ostenland in die Regionalliga dürfen sich die Fans wieder auf Kreisderbys gegen den BC Phönix Hövelhof freuen. Am 19. November kommt es zunächst in Hövelhof zum direkten Aufeinandertreffen der Nachbarn.

BC Phönix Hövelhof

Der BC Phönix Hövelhof wird um den Verbleib in der Regionalliga West kämpfen, so die eigenen Erwartungen: „Der Nichtabstieg ist unser Ziel. Alles andere wäre vermessen“, schätzt Phönix-Trainer Martin Brameyer ein. Der dritte Tabellenplatz aus der Vorsaison wird aller Voraussicht nach also nicht zu wiederholen sein. Der Coach und Sportwart des Vereins weiß um die Schwierigkeit der Mission, freut sich aber auf die anstehende Regionalliga-Runde. „Alle Spielerinnen und Spieler der Senioren sind gut durch die Vorbereitung gekommen, keiner hat sich verletzt.“ Neu im Hövelhofer Team sind Ricarda Rieke, Björn Six und Srijeta Kummita. Das Trio spielte zuvor in der Zweitvertretung. Andrija Doder, Ilija Pavlovic und Doreen Kortmann sind nicht mehr Teil der Mannschaft. Diese hatte in der Vorbereitung fünf Wochen lang Zeit, sich einzuspielen. Aber: „Feste Trainingsabende gab es nicht. Die Spieler haben zweimal pro Woche trainiert, manche sogar dreimal“, berichtet Brameyer. Mit Friedrichsdorf, Ostenland und Hövelhof sind drei ostwestfälische Vereine in der Klasse vertreten. „Das ist natürlich toll für den Sport und die Region.“

Zum Auftakt steht am Samstag (18 Uhr) die Auswärtsaufgabe beim BC Hohenlimburg 2 an. „Das wird ein umkämpftes Spiel,“ erwartet der Trainer. „Die Hohenlimburger haben ihre Mannschaft im Sommer personell verstärkt. Wenn wir da einen Punkt mitnehmen, können wir sehr zufrieden sein.“ Des Weiteren hebt er den 1. BV Mülheim 2 als starke Mannschaft hervor und nennt mit dem Gladbecker FC den wohl größten Aufstiegsfavoriten, der unter anderem mit Niluka Karunaratne (Weltrangliste Platz 130), WM-Teilnehmer für Sri Lanka, und der serbischen Nummer eins Marija Sudimac einen starken Kader stellt. Die Gladbecker sind beim ersten Heimspiel der Hövelhofer am 11. September in der Sporthalle an der Mühlenschule zu Gast.

Die zweite Mannschaft des BC Phönix Hövelhof will nach dem Abstieg in die Verbandsliga wieder oben angreifen. „Die vorige Saison war durch viele Verletzungen und Ausfälle sehr unglücklich. Jetzt gibt es viele neue Gesichter in der Mannschaft, die erstmal zusammenwachsen muss. Aber das Ziel ist ganz klar ein Platz in der oberen Tabellenregion. Besonders die Damen schätze ich stark ein“, findet Brameyer.

SC Ostenland

Nach dem beeindruckenden Aufstieg mit 28:0 Punkten in der Oberliga startet die erste Mannschaft des SC BW Ostenland wieder in der Regionalliga. Die Freude auf namhafte Gegner und spannende Spiele ist groß, jedoch trübt die Freude über den Aufstieg leider weiterhin die schwere Verletzung von Hendrik Wiedemeier (Achillessehnenriss) sowie das Fehlen von Karina Wiedemeier aufgrund einer Schwangerschaft. Fest im Team ist neben Sanne Schra deswegen Laura Müller, die schon in den vorigen Jahren öfters in der „Ersten“ als Ersatz aufschlug.

Im Herrenbereich wird neben den Stammkräften Jan Santüns, Tim Hindera, Mike Augustine Gnanagunaratnam in dieser Saison auch Dominic Lassig spielen, der aus der 2. Mannschaft aufrückt. Das Team steht mit den Ausfällen vor einer schweren Drittligasaison, das weiß auch Sportwart Tim Fischbach: „Wir wissen das es eine fast unlösbare Aufgabe wird, den Klassenverbleib zu schaffen. Trotzdem startet jedes Spiel erstmal bei 0:0. Vor allen Dingen versprechen die beiden Derbys gegen Hövelhof und Friedrichsdorf sicherlich Hochspannung. Wir sind erst einmal stolz, wieder in der Regionalliga zu sein und die Oberligasaison so gut bestritten zu haben.“

Den ersten Auftritt gibt es für alle Zuschauer am kommenden Sonntag, 28. August, um 15 Uhr in der Dreifachhalle Delbrück gegen den 1. BV Mülheim 2 zu sehen.

Weiterhin in der Verbandsliga schlägt die Zweitvertretung der Ostenländer auf. Auch sie hat den Nichtabstieg als Ziel. Die weiteren Teams starten in der Bezirksliga und Bezirksklasse.