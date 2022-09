Emotionale Rückkehr für Ewert

Am 8. Oktober 2021 hatte Ewert nach mehr als sieben Jahren beim USC seinen Rücktritt erklärt und dann in der Winterpause den damaligen Landesligisten aus Hövelhof übernommen. „Es ist für mich ein ganz besonderes Spiel, obwohl es auch in diesem nur um drei Punkte geht. Ich freue mich auf viele bekannte Gesichter. Allerdings ist die Situation für mich sehr emotional, denn in Atteln mit einer anderen Mannschaft zu spielen, ist wie ein Wettkampf gegen den besten Freund. So etwas ist mir in meiner Trainerlaufbahn bisher noch nicht passiert“, verrät Ewert, der auf Deniz Poyraz verzichten muss. Die erste sportliche Rückkehr nach Atteln war für Ewert übrigens erfolgreich, denn an Christi Himmelfahrt gewann er mit dem HSV das Kreispokalfinale am Hainberg gegen den SCV Neuenbeken.

