Fußball-Oberligist SC Paderborn 07 II musste sein Testspiel am Sonntag gegen den FC Oberneuland kurzfristig absagen. „Der Gegner hat uns informiert, dass er aufgrund einiger Coronafälle plus Verletzungen keine angemessene Mannschaft stellen kann“, teilte NLZ-Leiter Christoph Müller auf Anfrage mit.

Derweil hat der SCP für seine U21 zwei weitere Spieler verpflichtet. Dabei handelt es sich um den 18-jährigen Mittelstürmer Dino Nuhanovic (VfL Wolfsburg) und den 26-jährigen Mittelfeldspieler Mustafa Dogan (SV Lippstadt). Nuhanovic ist Junioren-Nationalspieler von Bosnien-Herzegowina und erzielte in der vergangenen Saison fünf Tore für den VfL Wolfsburg in der A-Junioren-Bundesliga. Mit Dogan, der bereits von 2015 bis 2019 in 86 Pflichtspielen der Oberliga Westfalen für die U21 am Ball war, kehrt ein guter Bekannter an die Pader zurück.